Дожди и утренние туманы обещают синоптики в Челябинской области 20 сентября

Местами похолодает до +15 градусов

Сегодня, 20 сентября, погода в Челябинской области похандрит: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают кратковременные дожди и небольшое снижение температуры.

Воздух в Челябинске может прогреться до +20°C. Облачно с прояснениями, дождь. Гроза не исключается. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +16°C. Умеренный дождь. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Миассе показания термометров достигнут +15…+17°C. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер северного направления, слабый.

Дневной прогрев в Сатке составит около +15°C. Осадки покинут город ближе к ночи. Ветер северо-западный, слабый.

Жителям Бредов достанется комфортная температура — около +20°C тепла и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +16 до +21°C. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы локально возможен туман. Ветер западной четверти, до 7 метров в секунду, при грозах порывы до 10 метров в секунду.