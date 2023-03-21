Дожди и туманы прогнозируют в Челябинской области 22 марта

День будет теплым — воздух прогреется до +12 градусов

В среду, 22 марта, в Челябинской области вновь ожидаются резкие перепады ночных и дневных температур. Погода будет ветреной, местами пройдут дожди, возможны туманы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в северной половине региона столбики термометров покажут от −1 до −6°C, в южной половине будет прохладнее — до минус 6—11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Местами туманы. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду. Днем потеплеет до плюс 7—12 градусов Цельсия, а в низинах сохранится более прохладная температура — до +3°C. Переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой дождь, в утренние часы возможны туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, в горах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики обещают около −6°C, днем воздух прогреется до +11°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

По данным синоптиков, теплая погода задержится в Челябинской области как минимум до конца недели. За ежедневными подробными прогнозами следите на нашем сайте.