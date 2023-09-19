Дожди и туманы ожидаются в Челябинской области

Синоптики также обещают порывистый ветер

Сегодня, 19 сентября, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Под влиянием атмосферного фронта ожидаются не только осадки, но и понижение температуры. Подробнее о погоде сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около +9°C, днем температура достигнет отметки +17°C. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха утром составит около +9°C, местами ниже. Возможен туман. Днем синоптики прогнозируют потепление до +17…+22 градусов, в горных районах температурные значения опустятся до +14°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.