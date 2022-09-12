Дожди и туманы обещают жителям Челябинской области

Столбики термометров покажут до +13 градусов

Сегодня, 12 сентября, в Челябинской области вновь ожидается прохладная и дождливая погода. Утром возможен туман, передают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +5°С. Днем потеплеет до +11, +13°С. Облачно с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут небольшие дожди. В горных районах региона осадки будут умеренными. Утром возможны туманы. Температура воздуха в утренние часы составит около +5°С, днем столбики термометров достигнут +8, +13°С. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.