Дожди и туманы обещают синоптики жителям Челябинской области 3 ноября

День будет теплым

В пятницу, 3 ноября, в Челябинской области сохранится теплая и дождливая погода. Ветер усилится. В отдельных районах ожидаются туманы. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет плюс 1—3 градуса. Облачно, без осадков, возможен туман. Днем потеплеет до плюс 6—8 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске тоже будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Ветер юго-западный до 5,5 метра в секунду.

В Сатке пройдет небольшой дождь. Воздух также прогреется до +9 градусов. Ветер юго-западный до 3,5 метра в секунду.

Дождливо в пятницу будет и в Верхнем Уфалее. Температура воздуха составит +7 градусов.

В целом в регионе в ночные часы будет от −1 до +4 градусов, в дневные — плюс 5—10 градусов. Облачно, местами небольшие дожди, на крайнем западе до умеренных. Утром возможны туманы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.