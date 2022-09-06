Дожди и туманы обещают на Южном Урале

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Сегодня, 6 сентября, в Челябинской области ожидаются пасмурная погода и небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся максимум до +15 °C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около +7 °C. Днем воздух прогреется до +13, +15 °C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Ветер северо-восточный, северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями и осадки преимущественно в виде небольшого дождя. В отдельных районах региона прогнозируют туманы. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +8 °C, днем потеплеет до +10, +15 °C. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.