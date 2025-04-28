Дожди и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 28 апреля

В горах может пройти дождь со снегом

Сегодня, 28 апреля, Челябинская область окажется во власти непогоды: штормовой ветер и смешанные осадки обрушатся на отдельные районы региона. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске потеплеет до +16°С. Дождь. Может пройти гроза. Ветер юго-восточного направления с переходом на западное, около 8 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске достигнет +8°С. Пасмурно. Утром возможен небольшой дождь. Ветер западный, 13 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров поднимутся до +11°С. Небольшой дождь. Ветер западного направления, 8 метров в секунду.

В Златоусте +7°С и пасмурно. Ночью возможен слабый снег. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Южноуральске воздух прогреется до +16°С. Дождь на протяжении всего дня. Ветер юго-западного направления, около 8 метров в секунду.

В Бакале похолодает до +3°С. Дождь, во второй половине дня со снегом. Ветер западный, 7 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит +17°С. Небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, до 13 метров в секунду.

В Трехгорном утром жителям обещают ливни, а ночью — снегопад. Столбики термометров зафиксируются на +5°С. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +14 до +19°С. В горных районах температура поднимется до +7°С. Облачно с прояснением, дожди, локально сильные. В горах ожидается дождь с мокрым снегом. Местами прогремят грозы. Утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный, от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. В отдельных районах ожидается шквалистый ветер до 23 метров в секунду.