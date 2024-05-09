Дожди и штормовой ветер ждут жителей Челябинской области 9 мая

В регионе резко похолодает

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области прогнозируют дождливую погоду. Местами осадки будут смешанными. День будет ветреным и прохладным: в некоторых районах температура воздуха будет ниже +10 градусов. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске температура воздуха в утренние часы поднимется до +8°C, днем — до +9…+11 градусов Цельсия. День выдастся дождливым. Ветер юго-восточного направления с переходом на северо-западный до 9—14 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Магнитогорске с утра ожидается небольшой дождь, ближе к вечеру небо прояснится. Столбики термометров достигнут +8…+10 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике приблизится к +6…+8 градусам. Облачно с прояснениями, ближе к ночи пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западного направления до 6 метров в секунду.

Погода в Сатке будет капризной: с утра пройдет дождь со снегом, затем сменится на облачную с прояснениями, но ближе к ночи осадки в виде дождя и снега вернутся. В городе будет прохладно: температура составит около +6…+8 градусов. Ветер преимущественно западный до 5 метров в секунду.

В Озерске погода под копирку.

Жителям Пласта синоптики обещают небольшой дождь в первой половине дня, ближе к вечеру осадков быть не должно. Показания термометров установятся в пределах от +4 до +9°C. Ветер северо-западного направления до 6 метров в секунду.

В целом в регионе утром будет около +6°C, дневной прогрев составит до +9…+14 градусов. В горных районах ожидается около +6°C. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 9—14 метров в секунду с порывами до 15—20 метров в секунду.