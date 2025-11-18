Дожди и шквалистый ветер принесет циклон в Челябинскую область 19 ноября

Объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях

К территории Челябинской области приближается очередной циклон. Погода в регионе испортится уже в ночь на среду, 19 ноября: начнется дождь, местами со снегом. Ветер заметно усилится. При этом воздух прогреется до +8°C — это аномалия для ноября, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров достигнут 0...−2°C, днем потеплеет до +5...+7°C. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западным со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, вероятны порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью составит от +2 до −3°C. На крайнем западе локально пройдут небольшие дожди, а в горах ожидается гололедица. Днем воздух прогреется до +3...+8°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. В горах — со снегом. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Из-за шквалистого ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение. От рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций лучше держаться подальше.