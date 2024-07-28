Дожди и потепление до +24 градусов прогнозируют в Челябинской области 29 июля

Осадки вернутся и в Челябинск

В понедельник, 29 июля, в Челябинской области вновь ожидаются дожди, местами умеренные. В отдельные районы вернется лето: температура поднимется до +24 градусов. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью отметка на градуснике приблизится к +10°C. Ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы также не обойдется без дождя. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +9 до +14°C, в горах и низинах опустится до +5°C. Дневной прогрев составит от +15 до +20°C, на юге потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, местами вероятны небольшие дожди. На севере региона синоптики обещают умеренные осадки. Ветер западного направления от четырех до девяти метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.