Дожди и потепление до +12 градусов прогнозируют в Челябинской области

Утром местами возможны туманы

Во вторник, 26 марта, в Челябинской области сохранится теплая погода, местами температура поднимется до +12 градусов. В ряде районов пройдет дождь со снегом, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометцентр и популярные сервисы.

В Челябинске отметка на градуснике в ночные часы приблизится к нулю градусов, днем столбики термометров установятся в пределах от +4 до +6°C. День выдастся пасмурным, возможен слабый дождь. Ветер южный 3—8 метров в секунду.

В Магнитогорске развернется борьба сезонов: город окажется во власти дождя со снегом. Температура воздуха составит до +3°C. Ветер северо-восточный до пяти метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики также обещают небольшой дождь, ближе к вечеру — со снегом. Градусник покажет до +5°C. Ветер юго-восточный до двух метров в секунду.

Теплее всего будет в Сатке: столбики термометров поднимутся до +8°C. Осадки в виде небольшого дождя. Ветер преимущественно восточного направления до трех метров в секунду.

В Троицке будет пасмурно, ближе к ночи ожидается дождь со снегом. Дневной прогрев составит от +3 до +5°C. Ветер восточный до четырех метров в секунду.

В целом в ночные часы в регионе будет от −4 до +1°C, при прояснении похолодает до −7°C. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем температура воздуха поднимется до +4...+9 градусов Цельсия, в горах потеплеет до +12°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.