Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Температура воздуха вновь понизится

Сегодня, 12 мая, в Челябинской области прогнозируют дождливую погоду. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшое похолодание и порывистый ветер.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке +4°C, днем температура воздуха составит от +13 до +15°C. Ветер восточной четверти 5—10 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

В Челябинской области сегодня также будет облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие дожди, в южных районах региона, а также на крайнем западе осадки обещают умеренные. Утром температурные значения покажут около +6°C, местами ниже. Днем потеплеет до плюс 11—16 градусов Цельсия, однако при натекании облачности возможно понижение до плюс 7—12 градусов. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.