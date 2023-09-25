Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 26 сентября

Где‑то заметно похолодает, а где‑то сохранится теплая погода

Во вторник, 26 сентября, в Челябинской области местами пройдут дожди. Осадки ожидаются и в Челябинске. Температура воздуха снизится по сравнению с сегодняшним днем. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске установятся в пределах от +9 до +11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов Цельсия. Пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Миассе в утренние и дневные часы ожидается дождь. Температура воздуха составит +14…+17 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.

В Златоусте столбики термометров покажут +9…+12 градусов. Утром и днем дождь, к вечеру осадки прекратятся.

В Аше будет значительно теплее — до +19 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В целом в большинстве районов региона в ночные часы ожидается переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +6 до +11°C, в низинах похолодает до +2°C. Днем синоптики прогнозируют потепление до 15—20 градусов, на юге области обещают около +24°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.