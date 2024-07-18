Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 19 июля

Местами температура снизится до +20 градусов

В пятницу, 19 июля, в Челябинской области ожидается преимущественно дождливая и ветреная погода. В одних районах сохранится тепло до +25 градусов, в других температура немного снизится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске пройдет слабый дождь. Температура воздуха достигнет +13°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +22...+24 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +15°C. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Днем воздух прогреется от +20 до +25°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы и пройдет град. Ветер преимущественно северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.