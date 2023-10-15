Дожди и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области

Температура воздуха поднимется до +12 градусов

Сегодня, 15 октября, погода в Челябинской области сохранится пасмурной и ветреной. Местами пройдет дождь. Осадки ожидаются и в Челябинске, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В городах и районах Челябинской области днем ожидается плюс 7 — 12 градусов, местами чуть ниже. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В северной половине осадки будут умеренными. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске температура воздуха поднимется до плюс 9 — 11 градусов. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду.