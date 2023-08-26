Дожди и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

День будет прохладным

Сегодня, 26 августа, в Челябинской области прогнозируют максимум +17 градусов и небольшие дожди. В Челябинске осадков не ожидается. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около +6°C, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов Цельсия. Ветер северо-западного направления от 3 до 8 метров в секунду. Облачно с прояснением, без осадков.

В Челябинской области этим утром будет около +9°C, местами ниже. В отдельных районах возможен туман. В целом в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, местами ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до +13…+18 градусов. Ветер северо-западный, западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.