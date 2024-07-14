Дожди и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 15 июля

Местами осадки сохранятся сильными

В понедельник, 15 июля, температура воздуха немного снизится: в отдельных районах синоптики обещают +21 градус. Почти повсеместно пройдут небольшие дожди, местами вновь ожидаются ливни. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут +14 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Облачно с прояснением, возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В южных районах Челябинской области и ночью, и днем пройдут ливни с грозами, возможен град. Градусники покажут около +21 градуса.

На остальной территории региона температура может подняться до +26 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер преимущественно северный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.