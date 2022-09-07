Дожди и порывистый ветер обещают на Южном Урале

В регионе сохранится прохладная погода

Сегодня, 7 сентября, в Челябинской области будет холодно и дождливо. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +7 °C, днем потеплеет до +14 °C. Облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут небольшие дожди, в некоторых районах осадки будут умеренными. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +7 °C, днем воздух прогреется до +9, +14 °C. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.