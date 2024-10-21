Дожди и похолодание обещают в Челябинской области на предпоследней неделе октября

Температура существенно опустится ближе к выходным

Ближайшая пятидневка в Челябинской области ожидается теплой: температура воздуха будет достигать +8 градусов, что выше нормы на 2—3 градуса. Но погода будет пасмурной, со среды ожидаются дожди. В выходные похолодает, к дождю добавится снег. Подробнее о погоде с 21 по 27 октября — в нашем материале.

«В течение ближайшей недели североатлантические циклоны, проходящие вдоль арктического побережья, получат возможность проникать своими щупальцами-ложбинами на материк в районе Урала и Западной Сибири. Фронтальные разделы циклонов обеспечат в регионе осадки преимущественно в виде дождя»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске в понедельник и вторник прогнозируют около +6 градусов и пасмурную погоду. В среду небольшой дождь и до +8 градусов. В четверг ожидается умеренный дождь и +6 градусов. В последующие дни осадки сохранятся, в воскресенье может пройти дождь со снегом, а температура упасть до +2 градусов.

Подобная погода ожидается на большей части территории региона. Исключение — горные районы и низины: там всю неделю ожидается +3...+4 градуса, а к выходным похолодает до нуля. Смешанные осадки вероятны уже в середине недели.

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