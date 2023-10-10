Дожди и мокрый снег прогнозируют синоптики в Челябинской области 11 октября

Местами минусовая температура ожидается и ночью, и днем

В среду, 11 октября, в Челябинской области пройдет мокрый снег. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют минусовую температуру, днем воздух прогреется максимум до +8 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске в ночные часы температура опустится до 0 градусов, днем будет +6…+8 градусов. Облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду.

В Миассе ночью будет около +1 градуса, днем — до +6 градусов. Пасмурно, утром и днем дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В Златоусте предстоящей ночью похолодает до −3 градусов, днем будет от −2 до 0 градусов. Пасмурно, снег. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В Аше на протяжении всего дня ожидается дождь. Столбики термометров покажут максимум +4 градуса.

В Троицке температура поднимется до +8 градусов. Днем пройдет дождь, утром и вечером осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный до 5,5 метра в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы обещают от −4 до +4 градусов, дождь и мокрый снег. Днем также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Ветер юго-западный, западный 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.