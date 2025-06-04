Дожди и контрастную температуру обещают в Челябинской области 5 июня

Вероятность гроз сохраняется

В четверг, 5 июня, в одних районах Челябинской области будет прохладно, в другие вернется летняя жара. Кратковременные дожди с грозами сохраняются, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около +13 градусов. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градуса. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Может прогреметь гроза. Ветер умеренный, западного направления.

В горных районах и низинах предстоящей ночью будет около +4 градусов, днем — максимум +17. На остальной территории синоптики обещают от +8 до +13 градусов ночью и от +22 до +27 градусов днем. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Грозы также не исключены. Ветер западного направления, от 3 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.