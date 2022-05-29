Дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 29 мая, в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. При этом в регионе будет тепло: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ртутные столбики поднимутся до +25°C.

Днем в Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Столбики термометров покажут от +20 до +25°C, в горах будет прохладнее — от +15 до +20°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до +23°C. Погода будет облачной, синоптики обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.