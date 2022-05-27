Дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области в выходные

Несмотря на непогоду, в регионе будет тепло

В выходные, 28 и 29 мая, в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер. При этом в регионе будет тепло: столбики термометров поднимутся до +25°C.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут от +5 до +10°C, при прояснении похолодает до +1°C. Днем воздух прогреется от +16 до +21°C. Переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 28 мая в ночные часы синоптики обещают от +7 до +9°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 29 мая, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами осадки в виде кратковременных дождей, грозы. Ночью столбики термометров достигнут от +5 до +10°C, днем — до +25°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на воскресенье ожидается от +8 до +10°C, днем температура воздуха составит около +23°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.