Дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области 9 сентября

Температура не поднимется выше 16 градусов

Во вторник, 9 сентября, в Челябинской области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможны грозы. Будет облачно с прояснениями, сообщает региональный гидрометеоцентр. Температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Ветер ожидается северо-западным, 4—9 метров в секунду. Могут быть порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают небольшой дождь. Облачно с прояснениями. Температура днем — от +13 до +15 градусов. Ветер ожидается северо-западным и северным. Скорость — 5—10 метров в секунду, а порывы могут достигать 13 метров в секунду.