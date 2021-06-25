Дожди и грозы прогнозируют на Южном Урале в выходные

Непогода ожидается только в субботу, 26 июня, в воскресенье осадков не будет

В субботу, 26 июня, синоптики прогнозируют грозы, дожди и штормовой ветер. В воскресенье, 27 июня, осадков не ожидается. Подробнее о погоде в предстоящие выходные рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут +14, +19°C. Днем воздух прогреется до +25, +30°C, на юге до +33°C. Облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье ночью местами ожидаются кратковременные дожди, днем осадков не прогнозируют. В ночные часы ртутные столбики покажут +12, +17°C, в дневные — до +22, +27°C. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ночью температура воздуха составит +16, +18°C, днем потеплеет до +27, +29°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье ночью пройдет небольшой дождь. Ртутные столбики покажут +14, +16°C. Днем осадков не обещают. Воздух прогреется до +24, +26°C. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивных выходных!