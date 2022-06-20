Дожди и грозы пройдут в Челябинской области

Температура воздуха в отдельных районах региона заметно снизится

Дожди, прошедшие в Челябинской области в минувшие выходные, не прекратятся и на этой неделе. Сегодня, 20 июня, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди и грозы. Утром в отдельных районах региона ожидаются туманы.

Сегодня в Челябинске прогнозируют небольшой дождь и грозу. В утренние часы температура воздуха составит около +14°С, днем потеплеет до +25°С. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут около +14°С, днем воздух прогреется от +21 до +26°С, в горах будет до +18°С. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Утром в отдельных районах синоптики обещают туманы. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы от 15 до 17 метров в секунду.