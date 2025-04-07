Дожди и аномальное тепло прогнозируют в Челябинской области 7 апреля

Утром регион может окутать туман

Сегодня, 7 апреля, температура воздуха в Челябинской области будет неравномерной: где-то потеплеет до +21°С, а где-то ожидается всего около +8°С. В ряде городов день выдастся дождливым, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Столбики термометров в Челябинске достигнут +19°С. Небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около +18°С. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Миасцам достанутся пасмурная погода и +17°С. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

Температура в Златоусте и Карабаше поднимется до +15°С. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

На Снежинск во второй половине дня обрушатся ливни. Градусники покажут +11°С. Ветер западного направления, слабый.

В Верхнем Уфалее и Нязепетровске будет около +12°С. Небольшой дождь покинет города ближе к вечеру. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Южноуральске и Троицке потеплеет до +20°С. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +16 до +21°С. В горных районах ожидается от +8 до +13°С. Облачно с прояснениями, локально пройдут небольшие дожди, в горных районах — умеренные. В утренние часы вероятен туман. Ветер юго-западного направления с переходом на северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.