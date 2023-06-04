Дожди, грозы и жару до +36 градусов прогнозируют в Челябинской области

Местами пройдет град

Сегодня, 4 июня, жителям Челябинской области вновь обещают кратковременные дожди и грозы. Осадки пройдут и в Челябинске. Воздух по-прежнему остается раскаленным: столбики термометров покажут до +36 градусов, передают в областном Гидрометеоцентре.

На большей части территории региона сегодня ожидается плюс 28 — 33 градуса, местами будет до +36 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье прогнозируют плюс 31 — 33 градуса. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Также возможен град. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.