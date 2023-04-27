Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Осадки пройдут преимущественно в северных районах области

В пятницу, 28 апреля, в Челябинской области сохранится жаркая погода до +25 градусов. В отдельных районах пройдут дожди, возможны грозы, передают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в ночные часы ожидается плюс 8—10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21—23 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

До +24 градусов потеплеет в Магнитогорске. Ночью будет около +6 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер до четырех метров в секунду.

В Озерске в пятницу ожидается до +17 градусов. Утром будет солнечно, к вечеру небо затянется. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

В Златоусте к вечеру пройдет небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров покажут до +18 градусов.

В целом в регионе в ночные часы ожидается плюс 5—10 градусов, в низинах до +1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 20—25 градусов, при этом в горах и низинах будет около +15 градусов. Переменная облачность, в северных районах региона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.