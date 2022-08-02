Дожди, грозы и порывистый ветер обещают жителям Южного Урала

Утром возможны туманы

Сегодня, 2 августа, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +25°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и грозы.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +16°C, днем потеплеет до +22, +24°C. Ожидается облачная погода с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня обещают облачную погоду с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В утренние часы возможен туман. Утром столбики термометров приблизятся к отметке +16°C, днем воздух прогреется до +25°C. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.