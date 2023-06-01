Дожди, грозы и порывистый ветер обещают синоптики жителям Челябинской области

В регионе сохранится аномальная жара

В первый летний день в Челябинской области прогремят грозы. Погода по-прежнему будет аномально жаркой: столбики термометров поднимутся до +36 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске будет около +22 градусов, днем воздух раскалится до плюс 33—35 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области также сохранится жара: днем в регионе ожидается плюс 31—36 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.