Дожди, грозы и град пройдут в Челябинской области

Сегодня будет последний теплый день перед резким похолоданием

Сегодня, 25 июня, в Челябинской области пройдут дожди, грозы и град. Погода в регионе будет теплой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +15, днем потеплеет от +23 до +25°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Сегодня в Челябинской области также прогнозируют облачную погоду с прояснением, кратковременные дожди. Возможны грозы и град. В утренние часы температура воздуха составит около +18°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +26°C, на юге воздух прогреется до +29°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.