Дожди, грозы и град ожидаются в Челябинской области

Температура воздуха в регионе составит до 18 градусов тепла

В четверг, 9 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. В отдельных районах региона синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют грозы и град.

Днем в четверг в регионе температура воздуха составит 13—18 градусов тепла, а в горный районах +10. Ожидается южный ветер 4—9 метров в секунду с порывами до 14, а при грозах — до 17 метров в секунду.

В Челябинске 9 июня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла при юго-западном ветре 6—11 метров в секунду.