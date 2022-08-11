Дожди, грозы и град обещают в Челябинской области

В отдельных районах во время непогоды ожидается сильный ветер

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. При этом погода будет жаркой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в столице Южного Урала ожидается около +16 °C, днем потеплеет до +31 °C. Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Возможен град. В утренние часы столбики термометров покажут около +16 °C, днем воздух прогреется до +27, +32 °C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.