Дожди доберутся до горных районов Челябинской области 28 октября

Температура в регионе немного снизится

Во вторник, 28 октября, в Челябинской области будет чуть прохладнее — местами до +4 градусов. В целом без осадков, лишь в горах местами возможны небольшие дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске этой ночью ожидается слабый плюс, днем на порядок выше — около +10 градусов. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер южного направления, 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −2 до +3 градусов, при прояснении опустится до −7. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов, на юге и крайнем западе градусники покажут до +13. Преимущественно облачно, в горных районах пройдут локальные небольшие дожди. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.