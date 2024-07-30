Дождевой паводок в Челябинской области: на вечер 30 июля ситуация сложная, но контролируемая

В восьми территориях сохраняется режим ЧС, в 10 — повышенная готовность

В Челябинской области продолжается борьба с последствиями наводнений из-за обильных осадков. Жителей эвакуируют из зон подтопления, некоторые уже получили выплаты, в поселках вновь появляется свет. Волонтеры развозят продукты и вещи пострадавшим.

В целом ситуация оценивается, как сложная, но контролируемая. В восьми территориях сохраняется режим ЧС, в 10 — повышенная готовность.

Верхнеуральский район: подтоплены четыре дома в поселке Смеловском, два — в селе Форштадт; перемыло дорогу на станцию Смеловскую, также наблюдается небольшой перемыв возле села Кирса. Уровень воды в реке падает. В пунктах временного размещения людей нет. Заявления на выплаты в соцзащиту подал 21 человек.

В Коркинском районе восстановлено водоснабжение в городе и поселке Роза, без электроснабжения на семь часов вечера оставались 477 домов. В ПВР, организованном в общежитии Коркинского филиала Челябинского колледжа пищевой промышленности, размещено 28 человек, в том числе семеро детей. В управлении соцзащиты населения округа начат прием заявлений на выплату единовременного пособия: уже оформлено 350 штук, передано на выплату — 20.

Ведется мониторинг обстановки в бассейне рек Чумляк и Каменка, отмечается снижение притока воды со стороны Сосновского района и положительная динамика по снижению уровня воды в бывшем пруду — отстойнике реки Чумляк в районе улицы Гастелло. В ликвидации ЧС задействована группировка Коркинского окружного звена РСЧС — 42 человека и восемь единиц техники.

В Еманжелинском районе ситуация остается сложной, но стабильной Режим ЧС сохраняется. В ПВР размещены шесть человек.

В Карабаше — без изменений. В ПВР остаются восемь эвакуированных граждан. В дальнейшей эвакуации потребности нет.

В Еткульском районе вода спадает. Продолжается откачка воды из многоквартирного дома в Еманжелинке. Также в селе ведется восстановление электроснабжения. От жителей поступило 110 заявлений на единовременную выплату, ведутся начисления. В ПВР людей нет.

Стабилизируется ситуация в подтопленной части Старой Сатки: в 16:00 дали электричество. В ПВР людей нет. Жителям развезли по домам горячий ужин, а также продуктовые наборы от фонда «Русь». МЧС и полиция еще дежурят.

В Миассе на семь часов вечера уровень воды в Иремельском водохранилище стабилен, в Городском пруду поднялся на 2 см. Из-за увеличения уровня воды в Городском пруду во вторник, 30 июля, произошло подтопление частных домовладений в старом городе вдоль русла реки Миасс: в зону подтопления попал 171 дом (427 жителей). На указанной территории введен режим ЧС, организовано оповещение населения об эвакуации, развернут пункт временного размещения населения на базе школы № 1. Однако пока он пуст — пострадавшие перебираются к родственникам. Эвакуация продолжается.

В Смородинке наблюдается небольшой перелив через дорожное полотно моста, проведена отсыпка, ведется окарауливание. Угрозы жизни населения нет.

В поселке Динамо сохраняется режим ЧС, в зоне подтопления — 24 дома, 47 жителей.

На озере Ильменском в районе улицы Бакулина был небольшой перелив на дорогу — проведены работы по отсыпке дорожного полотна, ведется мониторинг.

Сообщения о подтоплении огородов, погребов и цоколей, поступающие от населения на 112, фиксируются и передаются УСЗН. Далее специалисты соцзащиты выезжают по адресам и составляют акты о подтоплении, на их основании будут производиться выплаты.

Напомним, для поддержки пострадавших от дождевого паводка в Челябинской области открыт спецсчет.