Дождь со снегом в сопровождении сильного ветра пройдет на Южном Урале 1 октября

При этом воздух прогреется до +11 градусов

В среду, 1 октября, в Челябинскую область вернутся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится. Ночные заморозки местами сохранятся, при этом днем воздух может прогреться до +11 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинск возвращаются положительные ночные температуры — предстоящей ночью будет до +3 градусов. Днем потеплеет до +9. Облачно с прояснениями, могут пройти слабые осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

На юге области ночью сохранятся заморозки — до −6 градусов. На севере синоптики обещают от −2 до +3. Днем столбики термометров поднимутся до 6—11 градусов тепла. Солнца будет немного, местами пройдет небольшой дождь со снегом. Утром местами гололед. Ветер северо-западный, 5—10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.