Дождь со снегом и потепление до +3 градусов грядет в Челябинскую область

Южноуральцев предупредили о гололеде

В среду, 20 декабря, погода в Челябинской области испортится: синоптики обещают сильный ветер, снег и метели. При этом температура воздуха будет весенней: в некоторых районах потеплеет до +3 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью пройдет слабый снег. Температура опустится до −11°C. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду. Днем ожидается повышение до −2…0 градусов. Облачно с прояснением, снег. Слабая метель. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер преимущественно юго-западного направления 7—12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске день будет снежным, а к вечеру зимние осадки «разбавит» дождь. Столбики термометров покажут −1…−4 градуса. Ветер южный до 9,3 метра в секунду.

Около −1 градуса и дождь со снегом синоптики обещают в Сатке. Ветер будет несильным — до 4,3 метра в секунду.

В Чебаркуле днем пройдет умеренный снег, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха составит −2…−6 градусов.

Дождь со снегом ожидается и в Троицке. Столбики термометров могут подняться до 0 градусов.

В целом в регионе в ночные часы температура будет варьироваться от −6 до −11°C, при прояснении похолодает до −16°C. Местами небольшой снег и слабые метели. В дневные часы осадки не только не прекратятся, но местами усилятся. Градусник покажет около −5…0 градусов, на западе потеплеет до +3°C. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду. На дорогах гололед.