Дождь со снегом пройдет в Челябинской области в последние выходные сентября

К понедельнику может образоваться временный снежный покров

Предстоящие выходные, 27 и 28 сентября, в Челябинской области выдадутся холодными. В ряде районов пройдет дождь, местами — со снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Отрицательные ночные температуры и смешанные осадки обусловит вторжение холодной воздушной массы. Кроме того, есть вероятность установления временного снежного покрова в горах в ночь на понедельник»,— рассказали синоптики.

В Челябинске в субботу ночью будет около +4 градусов, днем воздух прогреется до +11. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер умеренный северного направления. В воскресенье чуть холоднее — плюс 1—3 градуса ночью и максимум +7 в дневные часы. Также пройдет небольшой дождь.

По области ночью будет около нуля или чуть выше, местами вероятны заморозки до −3 градусов. В субботу днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 градусов. Местами небольшие дожди, в горах временами со снегом. В воскресенье дневной прогрев составит +4...+9 градусов, на юге температура может подняться до +14. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду.