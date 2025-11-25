Дождь со снегом пройдет на западе Челябинской области 26 ноября

Температура немного снизится

В среду, 26 ноября, Челябинскую область заденет холодный участок атмосферного фронта, из-за чего и ночная, и дневная температура немного снизится. Осадков будет мало, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров этой ночью опустятся до −1°C, днем потеплеет до +1...+3°C. Переменная облачность. Ветер будет западным, от 4 до 9 метров в секунду, с периодическими усилениями до 12 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью составит от −4 до +1°C, днем воздух прогреется до 0...+5°C. Облачно с прояснениями, на западе региона местами пройдет дождь с мокрым снегом. Гололедица местами сохранится. Утром вероятен туман. Ветер западного направления, 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ожидается, что в предстоящие дни ночная температура будет отрицательной, днем — слабоположительной. Тепло в регионе сохранится и в начале декабря.

Подобная ситуация и в соседнем регионе — Башкирии. Там в ближайшие дни температура воздуха ночью опустится до -5°, днем сохранится -1, +4°, сообщает Башинформ.ру.