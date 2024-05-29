Дождь со снегом прогнозируют в Челябинской области в ночь на 30 мая

Днем пройдут дожди с грозами

В четверг, 30 мая, в Челябинской области сохранятся небольшие дожди, местами с грозами. На севере региона будет прохладно, а на юге по-прежнему сохранится теплая погода выше +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В очередной раз Южный Урал находится на границе очень контрастных воздушных масс. В ближайшие сутки на территории Челябинской области образуется центр циклона, в связи с чем ожидаются сильные осадки, в северной половине области — прохладная погода, а на юге сохранится тепло», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Столбики термометров достигнут +3°C. Днем сохранятся осадки в виде кратковременного дождя. Температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы также обещают кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. На севере региона ожидаются дожди с мокрым снегом. Отметка на градуснике установится в пределах от +2 до +7°C, на юге приблизится к +13°C. Дневной прогрев составит от +13 до +18°C, на крайнем юге потеплеет до +23°C. Облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду, с отдельными порывами до 15 метров в секунду.