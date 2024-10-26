Дождь со снегом и утренние туманы ожидаются в Челябинской области 26 октября

Температура воздуха снизится

Сегодня, 26 октября, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, в ряде городов пройдет дождь, местами со снегом. Температура воздуха будет около 5°C, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске отметка на градуснике достигнет +7°C. Возможен небольшой дождь. Утром туман. Ветер северо-западный, слабый.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +6°C. Небольшой дождь, вечером со снегом. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

В Миассе воздух также прогреется до +6°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня.

В Златоусте температура поднимется до +4°C. С утра пройдет дождь со снегом, днем осадки прекратятся. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Бредах потеплеет до +7°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом в Челябинской области термометры покажут +3…+8°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы локально туман. Ветер северо-западный, от 1 до 6 метров в секунду.