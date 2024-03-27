Дождь со снегом и туман ожидаются в Челябинской области 28 марта

На дорогах будет скользко

В четверг, 28 марта, в Челябинской области ожидается опасная погода: синоптики прогнозируют дождь со снегом, гололед и туман. Температура воздуха по-прежнему будет варьироваться в пределах от 2 до 7 градусов выше нуля, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске составит около нуля градусов. Пройдет дождь со снегом. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду. Днем отметка на градуснике поднимется до +5…+7 градусов Цельсия. Также возможны осадки. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров покажут около +2°C. Синоптики прогнозируют дождь со снегом. Ветер южный до 5 метров в секунду.

В Миассе днем 28 марта пройдут ливни, ближе к вечеру — дождь со снегом. Температурные значения будут варьироваться от +3 до +4°C. Ветер преимущественно южного направления до 3 метров в секунду.

В Троицке день также выдастся дождливым. В городе потеплеет до +6°C. Ветер южный до 5 метров в секунду.

В Златоусте ожидается +3 и дождь со снегом. Ветер южный до 4 метров в секунду.

В целом ночная температура в регионе будет варьироваться от −2 до +3°C. Днем обещают повышение до +2…+7 градусов Цельсия. Облачно, в большинстве районов пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможны гололедные явления. Утром местами туман. Ветер южный 3—8 метров в секунду.