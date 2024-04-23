Дождь со снегом и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 24 апреля

Местами в регионе заметно похолодает

В среду, 24 апреля, в отдельных районах Челябинской области пройдет дождь со снегом, температура заметно упадет. При этом местами сохранится почти летняя погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал продолжает находиться под влиянием периферии обширного антициклона с фронтальным разделом, с которым ожидаются осадки в виде дождя, на севере — с мокрым снегом в связи с затоком холодной воздушной массы с северо-востока. На юге и крайнем западе сохраняется более теплая погода»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью показания термометров опустятся до +2°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +5 до +7°C. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −1 до +4°C, в южных и крайне западных районах составит до +11°C. Днем потеплеет до +3...+8 градусов Цельсия, на юге и крайнем западе синоптики прогнозируют прогрев до +18°C. Ветер восточный до 6—11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.