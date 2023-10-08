Дождь со снегом и шквалистый ветер прогнозируют в Челябинской области

День будет прохладным

В Челябинской области сегодня, 8 октября, разыграется непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают шквалистый ветер, дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха местами опустится до +5 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске сегодня будет облачно, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 11 — 13 градусов. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В большинстве городов Челябинской области ожидается плюс 8 — 13 градусов, в горных районах будет всего +5 градусов. Облачно, небольшие, местами умеренные дожди. В горах дожди с мокрым снегом. Утром возможны туманы. Ветер южного направления 8 — 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.