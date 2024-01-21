Дождь со снегом и потепление до нуля градусов ожидаются в Челябинской области 21 января

Такую погоду прогнозируют только в горных районах региона

Сегодня, 21 января, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от 0 до −10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в дневные часы покажут около −7 градусов. Будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается −9...−11 градусов. День будет пасмурным и ветреным.

В Миассе температура воздуха составит около −9 градусов. Синоптики также обещают пасмурную погоду без осадков. Ветер южный до 5,5 метра в секунду.

-7 градусов прогнозируют в Златоусте. День будет хмурым, ветер — сильным.

В Аше ожидается около 0 градусов и небольшой дождь со снегом. Также ветрено.

В целом в городах и районах Челябинской области температура воздуха составит −5...−10 градусов, в горах потеплеет до 0 градусов. Облачно с прояснением, в горах небольшой снег. Возможны слабые метели. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.