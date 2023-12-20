Дождь со снегом и потепление до +5 градусов обещают жителям Челябинской области

Погода сохранится ветреной

В четверг, 21 декабря, в большинстве районов Челябинской области осадки прекратятся. Однако местами пройдет снег с дождем. Ветер по-прежнему будет сильным. Столбики термометров поднимутся еще выше — до +5 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет облачно с прояснением, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха составит −2…−4 градуса, в дневные — до +3 градусов. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

До +3 градусов потеплеет и в Магнитогорске. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

В Миассе в четверг будет еще теплее — около +4 градусов. Также облачно, осадков не ожидается. Ветер до 3,2 метра в секунду южного направления.

В Златоусте пройдет дождь со снегом. Максимальная температура составит +3 градуса. Аналогичная погода ожидается в Усть-Катаве, Аше. В Снежинске вечером возможен дождь.

В целом в регионе в ночь на 21 декабря будет от −5 до 0 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег с дождем. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.