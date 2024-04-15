Дождь со снегом и похолодание до −4 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 16 апреля

Осадки не прекратятся и днем

Во вторник, 16 апреля, аномальной жары в Челябинской области пока не будет: столбики термометров покажут максимум +14 градусов. И в ночные, и в дневные часы в регионе прогнозируют кратковременные дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Дождливую погоду в Челябинскую область принесет очередной атлантический циклон. Уже предстоящей ночью местами пройдут кратковременные дожди, на севере с мокрым снегом. Днем в большинстве районов кратковременные осадки сохранятся», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью показания термометров опустятся до +2…+4 градусов. Днем потеплеет до +11…+13 градусов. Облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременные дожди. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы местами может похолодать до −4 градусов, в целом будет от +1 до +6 градусов. Днем потеплеет до +9…+14 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.