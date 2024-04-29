Дождь со снегом и минусовую температуру прогнозируют в Челябинской области на этой неделе

Местами установится снежный покров

Конец апреля и начало мая в Челябинской области будут прохладными и дождливыми. К концу недели в отдельных районах региона может установиться временный снежный покров. Подробнее о погоде на предстоящую неделю рассказали синоптики Челябинского Гидрометеоцентра.

«Южный Урал будет находиться под влиянием обширного высотного циклона. Кроме заметного похолодания ожидаются почти ежедневные осадки от небольших до умеренных и сильных, временами с грозами. А 4 мая, по предварительным расчетам, в северной половине области ожидаются дожди, переходящие в снег. В горных районах есть большая вероятность установления временного снежного покрова»,— рассказали синоптики.

По данным областного Гидрометеоцентра, местами в регионе ночные температуры будут опускаться ниже нуля градусов, а дневные не подниматься выше +10 градусов.

В Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, на протяжении всей недели будет преимущественно пасмурно, в среду, пятницу и субботу ожидаются небольшие дожди. Градусники в дневные часы будут показывать преимущественно около +10 градусов, в субботу может похолодать до +6 градусов.

В горных районах на протяжении всей недели температура воздуха будет чуть ниже +10 градусов. Дни также ожидаются пасмурными, временами пройдут дожди.

На юге Челябинской области будет чуть теплее: в среду, например, ожидается повышение температуры до +14 градусов. В субботу столбик термометра упадет до +7 градусов.

Синоптики подчеркивают, что прогноз предварительный и будет ежедневно уточняться.