Дождь со снегом и метели ожидаются в отдельных районах Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 24 марта, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная погода. В отдельных районах пройдет небольшой дождь со снегом. Градусники покажут до +8 градусов, местами ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +6...+8 градусов. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня до +5 градусов и также преимущественно пасмурно. Ветер до семи метров в секунду.

В Златоусте пройдет дождь со снегом. Температура поднимется максимум до +4 градусов. Также ветрено.

В Верхнем Уфалее тоже ожидаются осадки и всего около +2 градусов.

В целом в Челябинской области столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. На большей части территории облачно с прояснением, местами дождь со снегом и слабые метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.